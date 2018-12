Les Belges préfèrent leur smartphone au laptop

Le nombre de smartphones est en hausse en Belgique et dépasse pour la première fois le nombre de laptops. Pour de nombreux consommateurs, le téléphone est devenu le dispositif de prédilection, même si les ordinateurs et les télévisions continuent de séduire.

Une enquête, menée par le cabinet d’audit Deloitte, nous révèle que 84% des Belges de 18 à 75 ans possèdent ou ont accès à un smartphone, tandis que 82% possèdent un laptop. Une augmentation respective de 4% et 1% depuis 2017. Il y a cinq ans, seuls 38% des Belges possédaient un smartphone. Sans surprise, cette augmentation massive a provoqué une saturation du marché. Résultat, on observe un ralentissement des ventes dans toutes les tranches d’âge, par rapport aux deux dernières années.

L’enquête nous apprend également que le smartphone est devenu l’appareil prépondérant et préféré pour un nombre croissant d’activités, dans les domaines financiers, de l’information et des loisirs. “Le smartphone est devenu l’appareil préféré des Belges et détrône le laptop pour toutes sortes d’opérations, des transactions bancaires aux loisirs”, déclare Vincent Fosty, l’Industry Lead en matière de Technologies, Médias et Télécommunications chez Deloitte Belgique. Par rapport à l’année dernière, le smartphone est aujourd’hui l’appareil préféré des jeunes pour regarder de courtes vidéos. D’ailleurs, 40% d’entre eux regardent quotidiennement une vidéo sur leur appareil.

Pour autant, les laptops ne sont pas voués à disparaître, et le Belge aime passer d’un écran à l’autre. Pour beaucoup, le smartphone, le laptop et le téléviseur forment les canaux préférés des Belges pour consommer des médias. “Il s’agit d’une évolution, ce n’est pas quelque chose qui est appelé à disparaître. Nous n’allons pas nous passer de l’écran TV. Ces écrans vont continuer à coexister”, explique Vincent Fosty.

Enfin, autre point abordé par cette étude : le renouvellement des smartphones. Bien que les Belges n’aient jamais été aussi nombreux à posséder un smartphone, la plupart n’en achètent plus aussi souvent qu’avant. Les consommateurs de tous âges conservent leur téléphone plus longtemps. Selon Deloitte, 55% des participants conserveraient leur smartphone 18 mois ou moins. En 2016, 62% d’entre eux étaient en possession d’un appareil relativement neuf. “Toute nouvelle croissance dans l’acquisition d’un smartphone interviendra dans la tranche des 45 ans et plus qui souhaitent se mettre à niveau”, explique Fosty. “Pour les fabricants, le plus haut taux de croissance potentiel des ventes se situe dans la tranche des 65 ans et plus, où seuls 69% des gens ont un smartphone.”

Pour découvrir le reste du rapport, rendez-vous sur https://mobile-consumer-survey.deloitte.be