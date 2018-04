Les assistants domestiques, bientôt une réalité en Belgique ?

Amazon serait sur le point de lancer son fameux "Echo" dans nos contrées. Ce serait le premier assistant domestique à officiellement débarquer chez nous.

Si le Google Home, l'Amazon Echo ou encore l'Apple HomePod font maintenant partie du paysage dans les foyers américains; en Europe, ils sont bien moins courants. Mais Amazon s'apprêterait à débarquer avec ses gros sabots sur notre continent, en se déployant sur tous les marchés européens.

Selon le quotidien français Le Figaro, la date du 23 mai serait pressentie pour la sortie de l'enceinte connectée en France, et par extension, en Belgique. Amazon a récemment rafraîchi sa gamme pour être plus performante et abordable, ce sont donc ces nouveaux modèles qui débarqueraient chez nous le mois prochain.

Amazon en profiterait pour annoncer des partenariats avec des entreprises locales. Comme des supermarchés pour la livraison de produits frais, ou des groupes médias pour le suivi des news ou encore les radios en ligne.

Assistant domestique, kézako ?

Mais du coup, à quoi ça sert ces enceintes connectées ? Comme le Google Home, l'Amazon Echo embarque une intelligence artificielle entre ses micros et ses haut-parleurs. Le but ? Répondre à vos questions, tenir votre agenda, vous conter les dernières nouvelles, contrôler vos objets connectés, et ceteri, et cetera. Le logiciel embarqué est très proche de celui déjà présent dans nos smartphones, à l'exemple de Siri sur les produits Apple. Il s'agit donc d'un assistant virtuel, placé au coeur de la maison. Il sera surtout utile aux personnes déjà connectées.