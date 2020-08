Les aspirateurs Roomba d’iRobot deviennent plus intelligents

Les aspirateurs robots de l’entreprise américaine vont gagner en fonctionnalités, avec une mise à jour annoncée comme la plus importante depuis la création de la marque il y a trente ans.

Pour Colin Angle, PDG d’iRobot, la mise à jour est l’équivalent “d’une lobotomie et un remplacement des systèmes d’intelligence dans tous nos robots.” Concrètement, les robots aspirateurs et nettoyeurs seront dotés d’une intelligence artificielle, avec laquelle il sera possible de communiquer.

Plutôt que de lancer le robot, soit en le programmant, soit en lui indiquant dans quelle pièce se rendre, il sera bientôt possible de lui “parler.” En effet, le robot sera en mesure de reconnaître plusieurs meubles (canapés, chaises, tables, cuisine, etc.), ce qui permettra donc de lui demander d’aspirer ou nettoyer ces zones en particulier.

“Juste après que les enfants aient mangé, c'est le moment idéal pour dire “nettoyer sous la table de la salle à manger”, car il y a des miettes partout en dessous, mais vous n'avez pas besoin de nettoyer toute la cuisine”, donne comme exemple Keith Hartsfield, chief product officer d’iRobot, dans une interview accordée au site The Verge.

Pour aider les robots à reconnaître les différents meubles, iRobot a entraîné l’intelligence artificielle à l’aide de dizaines de milliers d’images provenant des maisons des employés de l’entreprise. Ce qui a également permis de reconnaître les zones à éviter, comme les meubles télé, dont les câbles peuvent poser problème à l’aspirateur et le bloquer.

La mise à jour, disponible dès aujourd’hui, sera limitée aux robots les plus récents, disposant déjà de l’option de mapping de la maison, comme le Roomba i7, i7+, s9 et s9+, ainsi que le robot nettoyeur Braava jet m6.