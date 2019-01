"La nouvelle application de paiement est résolument destinée à tous les Belges. Elle est soutenue, dès son lancement, par 20 banques et peut être utilisée dans pas moins de 290 000 points de paiement en Belgique" explique Nathalie Vandepeute, CEO de Bancontact Payconiq Company. "L’application fonctionne sur les systèmes d’exploitation iOS et Android : elle pourra dès lors bientôt être utilisée sur tous les smartphones ! Tout cela en fait une vraie prouesse et une véritable innovation".

Les paiements sans contact sont en pleine expansion en Belgique et face aux solutions de Google (Android Pay) et Apple (Apple Pay), disponibles dans notre pays, Bancontact compte bien garder sa place de leader. En s'associant à Payconiq, l'application Bancontact change de nom, mais reste toujours aussi simple d'utilisation. Plus important encore, la solution Payconiq by Bancontact est largement soutenue par les banques (Argenta, AXA Bank, Bank De Kremer, Bank J. Van Breda, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, bpost bank/bpost banque, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Deutsche Bank, Fintro, Hello Bank, ING België, KBC Bank, KBC Brussels, Keytrade Bank, Nagelmackers, vdk bank) et les commerçants.

Les applications de Payconiq et Bancontact fusionnent - © Tous droits réservés

S'imposer dans un marché en pleine mutation

Le challenge pour Payconiq by Bancontact est simple, comme l'explique Nathalie Vandepeute : "Nous souhaitons devenir une référence en matière de paiements quotidiens en Belgique, tant en magasin qu’en ligne, ou encore entre amis. Avec la nouvelle application de paiement Payconiq by Bancontact, nous entrons dans l’ère des paiements multiformes : l’application est le complément idéal à la carte Bancontact. L’utilisateur choisit sa méthode de paiement en fonction de la situation. Le jour, il paie avec sa carte Bancontact dans un centre commercial et le soir, il achète une boisson au bar d’un festival avec l’application Payconiq by Bancontact. Le commerçant peut accepter des paiements faits par le consommateur soit par carte Bancontact, soit via l’application Payconiq by Bancontact, avec ou sans terminal ou les deux."

Les paiements par cartes n'ont pas dit leur dernier mot

Selon Bancontact Payconiq Company, 77% des Belges âgés de 18 à 34 ans ont encore du cash en poche, et près de 3 Belges sur 10 pensent que le cash aura disparu d'ici 10 ans. Le Belge effectue donc moins de retrait d'argent (on note une diminution de 1,9% en 2018), mais cela ne l'empêche pas d'utiliser toujours autant sa carte de banque traditionnelle. La Belgique compte 16 millions de cartes Bancontact en circulation et en 2018, elles auront été utilisées pour régler 1,37 milliard de transactions, soit une augmentation de 3,1%. À titre de comparaison, les paiements mobiles ne représentent à l'heure actuelle que 34 millions de transactions en 2018. Un nombre en hausse par rapport à 2017 (où l'on enregistrait 15 millions de transactions via mobiles), mais qui reste faible par rapport à l'utilisation de la carte bancaire traditionnelle.

Avec l'application Payconiq by Bancontact, l'entreprise espère donc faciliter au maximum ce mode de paiement et séduire de nouveaux belges : "Le paiement à l’aide du smartphone se développe à grande vitesse en Belgique et dans le reste du monde. De plus en plus de nouvelles initiatives sont lancées sur le marché, ce qui rend les choses très compliquées, pour le consommateur et pour le commerçant. Dès lors, les banques derrière l’application Payconiq by Bancontact ont été à l’écoute des attentes des consommateurs et des commerçants. Il y avait clairement un besoin d’une solution mobile unique et disponible pour tous les Belges", explique Erik Luts, président du conseil d’administration de Bancontact Payconiq Company. "Payconiq by Bancontact est aujourd’hui l’application de paiement la plus transparente. Elle garantit aux consommateurs un paiement rapide, facile et sûr, utilisable dans différentes situations, en ligne, dans un magasin et entre amis. Quant aux commerçants, ils apprécient une solution de paiement sûre, qui améliore en même temps leur confort et celui de leur client et qui, dès son lancement, jouit d’une large acceptation."