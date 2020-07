Les Apple Glasses, les lunettes de réalité augmentée d’Apple, passent aux essais de production

On sait encore très peu de choses sur ce nouveau produit qu’Apple prépare (plus ou moins) secrètement. Mais selon The Information, la firme de Cupertino aurait dépassé le stade du prototype et serait actuellement occupée à mener des essais de production.

Une première version de ces lunettes aux verres semi-transparents, afin d’y afficher des données graphiques en réalité augmentée, serait en test dans les usines de Foxconn en Chine. Selon la source citée par The Information, les lunettes seraient légèrement plus grandes que des lunettes classiques.

Apple et Foxconn (et plus particulièrement l’usine de Chengdu, où est fabriqué l’iPad) travailleraient sur ce produit depuis 2018, ce qui coïncide avec le rachat par Apple de Akonia Holographics, une entreprise spécialisée dans les écrans à cristaux liquides sur silicium pour projeter des images sur des lentilles spéciales.

Toujours selon The Information, les lunettes ne devraient pas entrer en production massive avant un ou deux ans. Ce qui signifie que la commercialisation se fera en 2022 au plus tôt.

Et pour une idée de ce à quoi pourrait ressembler l’interface de ce nouveau produit pommé, le designer Jordan Singer a imaginé différents cas de figure (messages, indications GPS, appels, etc.) sur son site. Mais il faudra prendre son mal en patience afin de découvrir s’il a vu juste.