Les appels FaceTime à 32 participants n’arriveront pas avec iOS 12 - © Tous droits réservés

Ce n’est pas la première fois qu’Apple retarde une fonctionnalité. On se souvient d’AirPlay 2, un protocole de diffusion de musique et de vidéo annoncé en 2017 et publié qu’en mai 2018. Pareil pour les iMessages dans le Cloud ou Apple Pay Cash. Enfin du côté des produits, on attend toujours la sortie du AirPower, le tapis de recharge sans fil qui permettra de recharger jusqu’à trois produits en même temps. Si tout va bien, la douzième version de l’OS d’Apple devrait arriver en septembre, accompagnée de nouveaux iPhone.