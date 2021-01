Les AirPods Max d’Apple rencontrent quelques problèmes de batterie

Le casque over-ear d’Apple, vendu 629 euros, ne propose pas de bouton marche/arrêt. Ce qui pourrait expliquer en partie ces problèmes rencontrés par plusieurs utilisateurs, qui déclarent que la batterie du casque se vide beaucoup trop vite pendant la nuit.

Plusieurs lecteurs du site MacRumors ont partagé leur mauvaise expérience. Un premier lecteur raconte qu’il a utilisé le casque pendant 15 minutes avant de le replacer dans sa pochette de rangement. Avant l’utilisation, la batterie était à 85%. Au matin, son iPhone lui annonce qu’il ne reste plus que 5% de batterie, alors que l’étui permet, grâce à des aimants, de placer le casque dans un état de basse consommation.

Un autre lecteur s’est fait à l’idée qu’il ne pourra pas utiliser le casque le lendemain si celui-ci est à 30% de batterie la veille : “Je ne les ai que depuis environ deux semaines et il m’est déjà arrivé de vouloir les utiliser, avant de découvrir qu'ils se vidaient complètement en une nuit."

Vous ne pouvez pas les laisser à 30% et vous attendre à pouvoir les utiliser la fois d’après.

Malheureusement, comme les AirPods Max ne disposent pas d’un bouton marche/arrêt, la seule solution possible pour “forcer” le mode veille devrait donc venir d’une mise à jour d’Apple.

Jusqu’à présent, la marque à la pomme n’a publié qu’un seul document sur le mode “ultra-basse consommation”, où on apprend que si on pose les AirPods Max sans les toucher pendant 5 minutes, “ils passent en mode basse consommation pour préserver la charge de la batterie. Après 72 heures d’arrêt hors de la Smart Case, les AirPods Max passent en mode basse consommation qui désactive le Bluetooth et le service Localiser pour préserver encore plus la charge de la batterie”.

Une fois placés dans l’étui, “les AirPods Max passent immédiatement en mode basse consommation pour préserver la charge de la batterie. Après 18 heures dans la Smart Case, les AirPods Max passent en mode ultra-basse consommation qui désactive le Bluetooth et le service Localiser et optimise l’autonomie de la batterie.”

Visiblement, cela ne fonctionne pas comme prévu. Il faudra donc attendre une éventuelle mise à jour pour en savoir plus.