Les AirPods d’Apple auraient droit à leur boîtier de recharge sans fil en 2019 et un nouveau look en 2020

Les AirPods seraient d’ailleurs l’accessoire le plus populaire de la marque. En 2017, les ventes atteignaient les 16 millions d’unités. Elles devraient dépasser les 100 millions d’ici 2021. Selon l’analyste, les utilisateurs d’iPhone seraient plus enclins à acheter une paire d’AirPods que d’acheter un nouvel iPhone. Logique donc qu’Apple soigne tout particulièrement le produit et ses futures évolutions.

L’entreprise avait déjà annoncé l’arrivée d’un boîtier rechargeable sans fil en septembre 2017, mais tout comme le tapis de recharge AirPower, Apple n’a plus jamais évoqué ces deux nouveautés. Est-ce que cela signifie que l’AirPower serait enfin commercialisé, plus d’un an après son annonce ? Ming-Chi Kuo n’aborde pas la question, mais avait précédemment annoncé une sortie pour fin 2018 (ce qui semble compromis) ou début 2019 au plus tard. Apple pourrait donc profiter de la sortie du AirPower pour commercialiser les nouveaux AirPods compatibles et ainsi permettre une recharge sans fil des écouteurs, des derniers iPhone et de l’Apple Watch.

Le boîtier ne serait pas la seule nouveauté attendue. Les écouteurs bénéficieraient d’une légère évolution (notamment du côté du Bluetooth) avant de connaître une évolution majeure en 2020. La version 2019 des écouteurs serait vendue avec le nouveau boîtier, mais Apple envisage toujours de vendre uniquement le boîtier pour tous ceux possédant déjà une paire d’AirPods.