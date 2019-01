Les AirPods 2 pourraient débarquer avant l'été

Les écouteurs sans fil d'Apple connaitront une nouvelle version dans le courant de l'année, avec de nouvelles fonctionnalités liées à la santé.

Un nouvel article publié par Digitimes prétend qu'Apple pourrait commercialiser les AirPods 2 dans les six premiers mois de 2019. Cette nouvelle génération d'écouteurs sans fil remplacerait la première version, sortie il y a déjà plus de deux ans et qui continue de séduire les consommateurs. En effet en 2018, Apple aurait écoulé pas moins de 24 millions d'AirPods dans le monde.

L'information, à prendre avec des pincettes (Digitimes ne voit pas toujours juste quand il s'agit d'Apple), insiste sur les fonctionnalités de monitoring santé intégrées aux écouteurs. Une rumeur qui avait déjà fait le tour d'internet, mais que Digitimes semble confirmer, malgré la petite taille des écouteurs. Il est difficile d'imaginer comment Apple pourrait intégrer un capteur cardiaque, comme l'annonce Digitimes, dans cette nouvelle génération d'AirPods, mais après tout, rien n'est impossible.

Ce qui semble certain, c'est que la commercialisation des nouveaux écouteurs d'Apple est proche, et qu'ils seront vendus à un prix supérieur à celui pratiqué actuellement (179€). Enfin, les écouteurs devraient être livrés dans un boitier rechargeable sans fil, comme annoncé il y a deux ans lors de la présentation de l'AirPower, le tapis de recharge sans fil d'Apple, que l'entreprise a bien du mal à fabriquer.