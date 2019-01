Les AirPods 2 devraient reconnaitre la commande vocale "Dis Siri" - © 9to5Mac

Une fonction similaire avait été remarquée dans la vidéo d'introduction de la keynote de septembre 2018. On y voyait une employée d'Apple courir à travers Apple Park pour amener au plus vite une télécommande à Tim Cook, le PDG de l'entreprise. Pendant sa course, l'employée prononçait les mots "Hey Siri" afin de s'adresser à l'assistant via les écouteurs, sans les activer par une double pression.

Cette découverte pourrait annoncer une commercialisation imminente des AirPods 2. Il y a quelques jours, un nouvel article publié par Digitimes prétendait qu'Apple pourrait commercialiser les AirPods 2 dans les six premiers mois de 2019.