Les abonnés Amazon Prime recevront des jeux gratuits tous les mois sur PC et Mac

Il n'y a pas que les consoles qui ont droit à leurs jeux offerts gratuitement tous les mois. Désormais, Amazon, via son service Twitch Prime, proposera à ses abonnés une sélection de jeux pour PC et Mac.

Il est loin le temps où Twitch n'était qu'une petite plateforme de streaming de jeux vidéo. Racheté en 2014 par Amazon, le service s'est peu à peu transformé en véritable mastodonte. Ce que l'on sait moins, c'est qu'un abonnement Amazon Prime (49 euros par an), offrant une livraison gratuite en moins de 24 heures et un accès à Prime Video, un concurrent de Netflix, propose aussi un accès à Twitch Prime. Ce service premium permet de supprimer les publicités sur le site et d'obtenir des bonus dans certains jeux multijoueurs.

Mais dès demain 15 mars, Twitch Prime offrira également des jeux gratuits, à la manière de l'abonnement PlayStation Plus ou Games with Gold sur Xbox One. Amazon a d'ores et déjà dévoilé les cinq titres qui seront proposés ce mois-ci :