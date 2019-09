Les 8 produits incontournables de l'IFA 2019

Assurément, cette édition 2019 de l’IFA, à Berlin (Allemagne), qui fermera ses portes le mercredi 11 septembre, ne restera pas dans les annales. Au final, aucune révolution notable même si quelques nouveautés ont néanmoins tiré leur épingle du jeu.

Une TV transparente chez Panasonic

Comme tous les ans, les téléviseurs font leur show à Berlin, toujours plus grands et spectaculaires, la part belle étant donné cette année aux TV 8k. Toutefois, la plus grande curiosité provient du stand Panasonic qui expose deux prototypes de téléviseurs OLED transparents, relativement proches d’un futur modèle de série attendu dès 2020.

Des écouteurs à réduction de bruit chez Huawei

Huawei profite de l’IFA pour dévoiler sa troisième génération d’écouteurs sans fil FreeBuds. Ceux-ci ont la particularité de proposer une fonction de réduction de bruit, bien aidés par l’intégration de la nouvelle puce Kirin A1. Le constructeur chinois promet ainsi jusqu’à 15 dB d’atténuation. A noter que leur autonomie monte à 4h et même 20h lorsqu’ils sont rangés dans leur étui dédié. Leur prix n’a pas encore été communiqué mais ils devraient être disponibles dès le début de l’automne.

Le grand retour des enceintes Braun

2019 marque le retour aux affaires de Braun dans l’audio, avec la présentation d’une toute nouvelle gamme d’enceintes connectées directement inspirées de ses modèles d’antan. Les Braun Audio LE01, LE02 et LE03 sont ainsi un hommage à peine voilé à sa célèbre gamme LE des années 60. Compatibles Bluetooth et WiFi, ces enceintes intègrent également Google Assistant afin d’être commandées à la voix. Les prix annoncés vont de 379 à 1.199 euros.

Enfin une enceinte Bluetooth chez Sonos

L’américain Sonos était très attendu à Berlin avec sa première enceinte portable Bluetooth, baptisée Move. Il s’agit d’une enceinte disposant d’une autonomie d’environ 10 heures, d’une compatibilité avec plus de 100 services de streaming (musique, podcasts, livres audio…) et d’une prise en charge des deux plus importants services vocaux, Google Assistant et Amazon Alexa. Sonos s’appuie aussi sur sa technologie de calibrage Trueplay afin qu’elle puisse se calibrer elle-même et adapter le son à l’environnement où elle se trouve. Le Sonos Move est annoncé à 399 euros et sera disponible à partir du 24 septembre.

Une alternative à l’Apple Watch chez Garmin

Avec son écran AMOLED et son suivi de santé complet, la nouvelle Garmin Venu a fait forte impression. Outre la réception de notifications (appels entrants, SMS, réseaux sociaux, etc.), elle offre des alertes au niveau de la fréquence cardiaque, un suivi du niveau du stress ou encore du cycle menstruel ainsi qu’une analyse du cycle du sommeil. Comme si cela ne suffisait pas, la Garmin Venu propose une quarantaine d’entraînements personnalisés, pour tous les types d’activités physiques allant de la musculation au cardio-training en passant par le yoga ou le Pilates. Cette nouvelle gamme sera disponible à l’automne de 349,99 à 379,99 euros.

Une nouvelle génération de smartphone chez Sony

Sony a dévoilé à Berlin le Xperia 5, le successeur du Xperia 1 (ne cherchez pas les versions 2, 3 et 4). Il s’agit d’un nouveau smartphone haut de gamme au format cinématographique (21 : 9) doté d’un écran Full HD + OLED de 6,1 pouces et compatible Dolby Atmos. Outre le visionnage de films, ce format d’image optimise l’affichage à l’écran de deux applications côte à côte. Comparé au Xperia 1, il propose toujours un triple objectif photo et 6 Go de RAM, mais dispose d’un design plus épuré. Il sera disponible en octobre à 799 euros.

Un ultrabook pour joueurs chez Razer

Du côté des ordinateurs portables, Razer crée l’événement avec le Blade Stealth 13 GTX Model, un ultrabook doté d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, à destination des joueurs. Disponible en deux variantes, Full-HD et 4K UHD, l’ordinateur intègre la dernière génération de puces Intel, est compatible avec la nouvelle norme WiFi 6 et peut embarquer jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage (SSD). Il sera disponible dès la fin septembre 2019 en Amérique du Nord puis un peu plus tard en Asie et en Europe.

Un téléphone à écran pliable revu et corrigé chez Samsung

Annoncé en grande pompe en février dernier, le Samsung Galaxy Fold, premier smartphone à écran pliable de la marque, a depuis été maintes fois repoussé pour différents problèmes techniques. Il apparaît à Berlin dans sa version finale, largement renforcée. Pour rappel, le Galaxy Fold est doté d’un écran de 4,6 pouces en façade mais, une fois ouvert, il propose à l’intérieur un deuxième écran d’une diagonale de 7,3 pouces. Il est également compatible 5G. Ce smartphone est attendu en France le mercredi 18 septembre au prix conseillé de 2.020 euros.