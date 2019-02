Les 5 smartphones incontournables au Mobile World Congress 2019

Cette édition 2019 du Mobile World Congress, qui se tient jusqu'au 28 février à Barcelone (Espagne), restera comme celle qui a vu à la fois l'arrivée des premiers terminaux 5G et des premiers smartphones à écrans pliables. Voici une sélection des modèles les plus parmi les plus impressionnants exposés cette année.

Huawei Mate X

Huawei a créé la grosse sensation du Mobile World Congress 2019 en dévoilant son tout premier smartphone à écran pliable, le Mate X. Il se compose de deux écrans de respectivement 6,6 et 6,4 pouces qui, réunis, transforment le terminal en une petite tablette d'une diagonale de 8 pouces. Comme si cela ne suffisait pas, le téléphone est également compatible 5G et affiche un bel espace de stockage de 512 Go. Il est d'ores et déjà affiché à 2.299 euros même si disponibilité n'a pas encore été annoncée et qu'il n'est pas sûr qu'il sorte un jour en France. A noter aussi la présence à Barcelone du Samsung Galaxy Fold, le premier smartphone à écran pliable présenté par le constructeur sud-coréen quelques jours auparavant.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Avec cette déclinaison de son Mi Mix 3, Xiaomi entend être le premier constructeur à lancer un smartphone compatible 5G en Europe (y compris en France) dès le printemps 2019. Ce téléphone haut de gamme est équipé du nouveau modem 5G Snapdragon X50 et du processeur Snapdragon 855, tous deux signés Qualcomm. Dérivé du Mi Mix 3 classique, il présente le même format d'écran de 6,39 pouces, sans bords ni encoche, grâce à un ingénieux système de caméras avant cachées qu'il faut déverrouiller en faisant légèrement glisser l'écran vers le bas. Il devrait être disponible en France à partir de 649,90 euros. Reste qu'il sera bien trop tôt pour en profiter pleinement puisqu'aucune offre commerciale 5G ne sera disponible avant, au mieux, la fin de l'année.

LG V50 ThinQ

LG profite du Mobile World Congress pour présenter également son tout premier smartphone 5G, le V50 ThinQ. Il s'agit d'un smartphone de 6,4 pouces disposant lui aussi des dernières technologies Qualcomm. Mais sa véritable originalité réside dans ... sa housse de protection qui renferme un deuxième écran de 6,2 pouces. Il permet ainsi de profiter plus que jamais du mode multitâche disponible sous Android. Le double écran peut être positionné selon deux angles pratiques (à 104 et 180 degrés). Sa disponibilité n'a pas encore été annoncée et il n'est pas sûr qu'il sorte un jour en France.

Sony Xperia 1

Avec le Sony Xperia 1, le fabricant japonais lance le tout premier smartphone au monde doté d'un écran 4K HDR OLED au format 21:9. Outre cet écran, qui ravira les amateurs de cinéma mais aussi ceux qui veulent profiter de manière confortable de deux applications placées côte à côte, ce smartphone bénéficie d'un son multidimensionnel Dolby Atmos et d'une technologie (Eye AF) permettant de réaliser la mise au point en détectant les yeux de n'importe quel sujet. Le Sony Xperia 1 est annoncé pour le printemps au prix de 999 euros.

Prototype Oppo avec zoom 10x

Le dernier smartphone de cette sélection est encore au stade de prototype. Il s'agit d'un terminal équipé d'un appareil photo principal proposant un zoom 10x sans perte, une avancée considérable comparé à ce que propose la concurrence aujourd'hui (zoom 3x optique ou 5x hybride sur les P20 Pro et Mate 20 Pro). Pour aboutir à un tel résultat, Oppo a développé un triple objectif composé d'une caméra principale, d'un objectif ultra grand-angle et d'un téléobjectif, puis a mis en place un système de relais entre eux. Cela signifie que ces capteurs fonctionnent tous ensemble afin d'optimiser leurs avantages respectifs et de maintenir la meilleure qualité d'image possible jusqu'à ce zoom 10x. Le premier smartphone de la marque équipé de cette technologie est attendu avant l'été.

(Mobile Word Congress, du 25 au 28 février 2019 à Barcelone, site Web : mwcbarcelona.com)



AFP