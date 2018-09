Les 5 produits qui ont créé l'événement à l'IFA de Berlin

Même si cette édition 2018 de l’IFA, qui se tient à Berlin (Allemagne) jusqu’au 5 septembre, ne restera pas dans les annales, elle a néanmoins été le théâtre de quelques annonces spectaculaires.

Samsung Q900R 8K C’est incontestablement la plus grande annonce de ce salon : Samsung s’apprête à commercialiser dès cet automne en Europe ses tout premiers téléviseurs 8K, malgré le manque flagrant de contenus compatibles. Qu’à cela ne tienne, le constructeur compte sur l’intelligence artificielle alliée à sa technologie d’upscaling pour convertir proprement une vidéo 4K au format 8K. La gamme de téléviseurs Samsung Q900R sera déclinée en trois tailles (65, 75 et 85 pouces) et commercialisée dès octobre 2018 de 5 000 à 15 000 euros.

Sony Xperia XZ3 Le constructeur japonais Sony a profité de l’événement pour dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia XZ3. À noter qu’il s’agit du tout premier de la marque à disposer d’un écran Oled (au format 18:9, sans encoche), bénéficiant de la même technologie que ses téléviseurs Bravia. Pour le reste, le terminal embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845, 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Le Sony Xperia XZ3 sera disponible, directement sous Android Pie (9.0), début octobre 2018 pour 799 euros.

Nubia Alpha La marque chinoise Nubia a présenté à l’IFA une curiosité avec ce qu’elle qualifie elle-même de « smartphone portable » le plus évolué du monde. À mi-chemin entre le smartphone et le bracelet connecté, ce Nubia Alpha dispose d’un écran flexible qui fait le tour du poignet de son utilisateur. Il s’agit là avant tout d’un prototype, ce qui explique que le fabricant ne soit pas entré dans les détails concernant ses spécificités techniques. Toutefois, il permet bel et bien de passer et de recevoir des appels, de naviguer sur Internet ou encore de faire office de traqueur d’activité. Une version plus aboutie doit être commercialisée dès la fin 2018 en Chine.

Asus ZenBook Pro 14 Le Taïwanais Asus a fait très fort en présentant une innovation spectaculaire sur son tout dernier PC. Baptisé ScreenPad, il s’agit d’un pavé tactile de 5,5 pouces intelligent et surtout entièrement personnalisable avec ses raccourcis et ses applications dédiées. Il peut également faire office de calculatrice ou de calendrier. Le ZenBook Pro 14 (UX480) sera disponible en France courant octobre 2018, à un prix encore inconnu.