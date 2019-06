Les 5 annonces fortes d'Apple à la WWDC

La première journée de la conférence pour développeurs d'Apple (WWDC) a été riche en annonces, de la présentation de ses nouveaux systèmes d'exploitations au remplacement d'iTunes en passant par le lancement d'un spectaculaire Mac Pro.

iOS 13

La prochaine version d'iOS, qui sera directement installée sur les prochains iPhone et déployée sur les plus récents (à partir de l'iPhone 6s) à la rentrée prochaine, se distinguera par son nouveau mode sombre, très attendu, idéal en condition de faible luminosité pour soulager les yeux et ... la batterie du téléphone. Apple promet également un tri plus "intelligent" des photos et des vidéos et des outils de retouche photo désormais quasiment tous adaptés aussi à la vidéo. De son côté, la fonction "Sign In with Apple" va permettre de se connecter à des applications mobiles ou des sites Web directement avec son identifiant Apple, via Face ID ou Touch ID, avec la possibilité de transmettre une adresse e-mail aléatoire unique pour préserver la confidentialité des données personnelles des utilisateurs. A noter également que l'application Plans a été entièrement repensée avec notamment une meilleure couverture du réseau routier.

iPadOS

Désormais, chaque type de terminal Apple aura droit à son système d'exploitation spécifique. Ainsi les tablettes vont bénéficier du nouvel iPadOS, bâti sur les mêmes fondations qu'iOS mais qui va transformer l'iPad en véritable mini-ordinateur d'autant plus qu'il va prendre en charge les souris, en plus de l'Apple Pencil. Pour les utilisateurs, les principales nouveautés seront un nouvel écran d'accueil, qui affichera davantage d'applications et de widgets, la possibilité d'exploiter simultanément plusieurs fichiers et documents depuis la même application (Split View) ou d'en visualiser plusieurs (Slide Over) et de profiter sur sa tablette d'une version pour ordinateur des sites Web sous Safari. Évidemment, les dernières nouveautés d'iOS (mode sombre, Sign In with Apple et Plans) seront bien évidemment intégrées. iPadOS sera disponible à l'automne sous forme de mise à jour logicielle gratuite pour les iPad les plus récents.

MacOS Catalina

La prochaine mise à jour de macOS, attendue elle aussi à la rentrée, s'appellera Catalina. Elle proposera notamment un système de contrôle vocal complet du Mac ainsi qu'une fonctionnalité, Sidecar, permettant de transformer un iPad en deuxième écran, tactile, pour étendre son espace de travail. Toutefois, la nouveauté la plus spectaculaire pour les utilisateurs risque fort d'être le démantèlement d'iTunes. macOS Catalina sera disponible cet automne sous forme d'une mise à jour logicielle gratuite pour tous les Mac les plus récents (de mi-2012 à aujourd'hui).

La fin d'iTunes

Dans macOS Catalina, iTunes va laisser la place à trois applications distinctes : Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV. Apple Music donnera ainsi accès non seulement au service de streaming de la marque à la pomme mais également à l'ensemble de la bibliothèque musicale présente sur l'ordinateur. Comme son non l'indique, Apple podcasts sera dédié à l'écoute et la gestion d'émissions audio. Enfin, l'application Apple TV va permettre de profiter de ses films et séries préférées, en attendant d'y retrouver le futur service d'abonnement vidéo Apple TV+. Quant à la synchronisation et la gestion des fichiers des terminaux mobiles, ils s'effectueront directement depuis le Finder.

Mac Pro

Apple a profité de la WWDC pour présenter simultanément son tout nouveau Mac Pro et l'écran Pro Display XDR. La prochaine génération de Mac Pro s'annonce comme une machine véritablement hors normes, avec processeurs Xeon intégrant jusqu'à 28 cœurs, une architecture graphique reposant sur la carte graphique la plus puissante au monde et un espace de stockage de 1,5 To. Le Pro Display XDR se présente quant à lui comme un écran Retina 6K de 32 pouces proposant un contraste spectaculaire de 1.000.000:1 et un angle de vision extra-large. Les prix annoncés sont à la hauteur de la qualité de ces produits qui seront disponibles dès l'automne 2019. Il faudra donc compter 5.999$ pour le Mac pro dans sa configuration standard et 4.999$ pour le Pro Display XDR (ainsi que 999$ pour son indispensable support Pro Stand).