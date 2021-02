LEGO se lance dans la relaxation avec une playlist de bruits blancs

Si les sons de la nature, ou de la pluie, ne vous aident pas à vous relaxer ou vous endormir, LEGO a peut-être la solution pour vous. À savoir l’équivalent de ces bruits blancs… réalisé avec les petites briques en plastique.

Le groupe danois a en effet publié sept pistes audio, d’une trentaine de minutes chacune, sur 15 plateformes de streaming, dont Spotify et Apple Music. Baptisée “LEGO White Noise”, la compilation recrée des bruits relaxants “en n'utilisant rien d'autre que le son emblématique des briques LEGO, un son reconnu par des générations à travers le monde.”

Et si ça ressemble à une blague, la playlist est prise très au sérieux par le fabricant de jouets : “Chaque pièce LEGO fait un bruit unique, c'est pourquoi les concepteurs ont expérimenté plus de 10000 pièces dans leur quête du son apaisant parfait. Le résultat est un paysage sonore qui comprend des pistes telles que "It All Clicks" qui capture parfaitement le son joyeux de deux éléments LEGO assemblés, et "The Waterfall" créé en versant des milliers de briques LEGO l'une sur l'autre.”