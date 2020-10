LEGO s’associe à Unity pour vous permettre de créer votre propre jeu LEGO

Avec LEGO Microgame, l’entreprise danoise vous donne les outils pour créer votre propre petit jeu vidéo.

Pour vous lancer, il suffit de vous rendre à cette adresse, et de cliquer sur le bouton “Get Started” pour télécharger le programme Unity Hub. Une fois installé, vous pourrez suivre un tutoriel qui vous apprendra les bases du programme.

Vous pourrez ensuite assembler des briques virtuelles et créer des décors pour votre jeu, qui peut être selon vos envies un jeu de course, un FPS, ou même un jeu de plateforme.

Votre création, qui peut être aussi simple ou compliquée que vous le souhaitez, peut ensuite être partagée en ligne avec d’autres joueurs, et jouable directement depuis un navigateur web.

Et si vous souhaitez savoir si Microgame est fait pour vous, les tutoriels sont disponibles à cette adresse, afin d’avoir un aperçu de ce dont est capable le moteur Unity et de savoir si vous avez envie d’y passer du temps.

Quant aux AFOL, les “Adult fans of LEGO”, sachez qu’il est possible d’importer dans le jeu des créations assemblées depuis le programme Studio. Autrement dit, vous ne serez pas obligés de tout recommencer dans Micrograme et pourrez compte sur vos précédentes créations pour décorer votre jeu.