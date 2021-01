LEGO dévoile VIDIYO, une gamme qui transforme vos enfants en réalisateurs de clips vidéo

Concrètement, chaque “BeatBits” (soit des plaques sur lesquels sont imprimés des dessins) permettent de débloquer des effets spéciaux , des effets sonores et des chorégraphies, que l’enfant peut ensuite intégrer dans son clip. VIDIYO nécessite évidemment un smartphone, qui se chargera d’intégrer l’ensemble des éléments (effets, vidéo, sons, etc.) grâce à la réalité augmentée.

En avril 2020, LEGO annonçait un partenariat avec Universal Music . Moins d’un an plus tard, une nouvelle gamme est née de cette collaboration : VIDIYO.

“La gamme LEGO VIDIYO s’adresse aux enfants de 7 à 10 ans, et leur offre un univers sécurisé où ils peuvent voyager dans les mondes du jeu physique et numérique”, explique l’entreprise danoise. “La plateforme permet aux enfants d’expérimenter le jeu et la musique, une combinaison puissante et fondamentale à leur développement, leur permettant d’améliorer leur capacité à se connecter aux autres de manière émotionnelle et créative.”

Sorte d’alternative plus rassurante que TikTok, VIDIYO veut donc plaire à la fois aux enfants et surtout aux parents. Et LEGO ne s’en cache pas : “L’application LEGO VIDIYO nécessite une autorisation parentale vérifiée, garantie l’anonymat, et assure une modération externe de tous les contenus chargés sur le flux de l’application. Les parents peuvent donc être certains que leurs enfants laissent libre cours à leur créativité tout en restant dans un univers digital sécurisé.”