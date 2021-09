LEGO dévoile son hommage à Super Mario 64

Alors que la gamme LEGO Super Mario continue de s’agrandir (avec la récente arrivée d’une figurine connectée Luigi), l’entreprise danoise vient d’annoncer son plus gros set inspiré des aventures du plombier moustachu.

Un diorama de 2064 pièces

Pour rendre hommage au jeu qui a fait basculer Mario dans la 3D, les designers de chez LEGO ont opté pour un gros cube " ? ", que tous les fans de la série reconnaîtront en un coup d’oeil.

L’idée ici n’est pas d’assembler un stage et de faire progresser la figurine Mario ou Luigi pour gagner des points sur l’application dédiée, mais bien de reconstituer, en version miniature, plusieurs niveaux tirés du jeu. De quoi retrouver des environnements cultes, comme la montagne Gla-Gla, les Laves Fatales, la bataille Bob-Omb, sans oublier l’inévitable château de la princesse Peach.

Les figurines Mario et Luigi pourront malgré tout être utilisées pour jouer des sons et tenter de trouver des " pièces " cachées à divers endroits du set. Le cube, qui se déplie et se replie de façon astucieuse, sera disponible dès le 1er octobre, au prix de 169,99 euros.