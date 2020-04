Lego annonce un partenariat avec Universal Music

Après s'être associé à Nintendo pour une gamme consacrée à Super Mario, le groupe danois annonce un partenariat avec Universal Music pour une gamme qui "permettra aux enfants du monde entier d’explorer leur créativité à travers le jeu, tout en s’exprimant grâce à la musique."

La nouvelle gamme, attendue pour 2021, aura pour objectif "d'encourager et inspirer la prochaine génération de musiciens et d’artistes", à travers des sets qualifiés d'immersifs et d'interactifs.

En combinant la musique et le système de jeu LEGO, cette collaboration offrira aux enfants d’incroyables opportunités de se connecter, et d’exprimer de manière créative leur amour pour la musique.

Ce n'est pas la première fois que Lego s'aventure dans des expériences interactives. Le constructeur a déjà proposé des robots (via la gamme MindStorms), des jeux vidéo mêlant à la fois une partie virtuelle et une partie physique (Lego Dimensions), ou plus récemment, de la réalité augmentée avec la gamme Hidden Side. Le partenariat avec Nintendo fera également la part belle à l'interactivité, avec une figurine Super Mario compatible Bluetooth, et qui sera en mesure d'afficher diverses informations grâce à trois écrans faisant office de bouche, des yeux et de ventre du plombier.

Olivier Robert-Murphy, Global Head of New Business chez Universal Music Group explique : "La musique fait partie intégrante de la vie de chaque enfant dès sa naissance et tout au long de son développement. Au fil des décennies, les enfants ont continué d’explorer cette passion à travers le vinyle, la radio, la cassette, les clips vidéo, les CD et le streaming. Désormais, grâce au partenariat entre le groupe LEGO et UMG, nous apporterons une nouvelle façon interactive d’inspirer la prochaine génération de fans et d’artistes visionnaires."

Julia Goldin, CMO du groupe LEGO ajoute : "Nous savons que la musique est une immense passion pour tant d’enfants, elle a une capacité incroyable à engager et à unir les enfants et leurs familles, tout comme la brique LEGO. Ce partenariat nous permettra de célébrer le pouvoir de fusionner la musique et le système de jeu LEGO, offrant aux enfants une toute nouvelle façon de s’exprimer de manière créative en donnant vie à la musique dans leur propre monde, à leur manière."