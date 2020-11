LEGO agrandit sa gamme Super Mario

L’entreprise danoise a révélé les prochains sets Super Mario qui rejoindront la gamme dès le mois de janvier 2021.

Si vous avez craqué pour les sets LEGO Super Mario, commercialisé au mois d’août dernier (et que nous avons testé par ici), réjouissez-vous. D’autres décors arriveront en janvier prochain.

LEGO a en effet annoncé trois nouveaux “stages” qui font la part belle à la jungle Soda (et son liquide mauve toxique), ainsi que de nouvelles figurines, de nouveaux costumes pour Mario et même un set inspiré de Super Mario Maker, et qui laisse place à la créativité.

Voici l’ensemble des références qui seront disponibles dès le 1er janvier 2021 :