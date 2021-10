League of Legends, Just Chatting, GTA V... Quels sont les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine ?

Just Chatting reprend sa première place devant League of Legends tandis que Minecraft et Counter-Strike : Global Offensive intègrent le classement.

1. Just Chatting reprend la tête du classement cette semaine et enregistre une progression de ses visionnages de 5,3%. La catégorie compte 52,6 millions d'heures streamées dans la semaine.

2. League of Legends descend d'une place. Le jeu subit la pause du championnat du monde de League of Legends et s'écroule avec une chute de 29,8% en visionnage. Avec 37,5 millions d'heures de visionnage, le jeu baisse de 15,9 millions par rapport à la semaine dernière et la phase de groupe des championnats.

3. Grand Theft Auto V conserve sa troisième mais baisse de 8,3%. L'opus a été regardé 30,5 millions d'heures.

4. Minecraft fait son entrée dans le top 5 de cette semaine avec une augmentation de 22%. Le jeu a été regardé au cours des sept derniers jours 18,2 millions d'heures.

5. Counter-Strike : Global Offensive fait son retour dans le classement avec 15,0 millions d'heures regardées, soit une grosse augmentation de 38,7%. Cette hausse est probablement dû au Major de Stockholm qui boost le viewership.