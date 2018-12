Le YouTube Rewind 2018 est la deuxième vidéo la plus dislikée de toute l’histoire de la plateforme

La vidéo récapitulative de YouTube, publiée chaque décembre depuis 2010, revient sur toutes les tendances de l’année écoulée. Mais l’édition 2018 n’a pas été très bien accueillie.

À l’heure actuelle, la vidéo baptisée “YouTube Rewind 2018 : Everyone Controls Rewind” a été vue plus de 107 millions de fois et compte 8,1 millions de pouces rouges, contre 2 millions de pouces bleus. Le tout en cinq jours seulement (la vidéo a été publiée le 6 décembre dernier).

À titre de comparaison, la vidéo la plus dislikée de tous les temps sur YouTube, à savoir le clip de la chanson Baby de Justin Bieber, totalise plus de 2 milliards de vues, 10 millions de pouces bleus, et 9,7 millions de pouces rouges. Autrement dit, dans les jours ou les semaines qui viennent, le Rewind 2018 pourrait dépasser le triste record de Justin Bieber, que le chanteur détenait depuis le 19 février 2010.

La raison de cet échec pourrait avoir un rapport avec l’absence de certains Youtubeurs importants dans la vidéo, notamment PewDiePie, prêt à tout pour rester à la première place du classement des chaînes les plus suivies de la plateforme (il totalise actuellement plus de 75 millions de followers). D’autres grands noms, comme Shane Dawson ou le très controversé Logan Paul sont également aux abonnés absents. Mais après les remarques antisémites de PewDiePie et la vidéo de Logan Paul filmant un cadavre, on peut comprendre la décision de YouTube.