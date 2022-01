Le Web 3.0, ça veut dire quoi ?

Pour certains experts, le Web 3.0 est un simple "buzzword" pour faire parler. Pour d'autres, c'est une révolution déjà en marche. Mais que signifie vraiment ce terme ? Va-t-il réellement révolutionner internet ? Éléments de réponse.

Blockchain et solutions décentralisées révolutionnent déjà la Toile

Simple "buzzword" ou véritable révolution, en tout cas le Web 3.0 est sur toutes les lèvres. Alors que le web va fêter ses 33 ans l'année prochaine, Internet est depuis plusieurs années devenu essentiel pour toutes nos activités. À tel point qu'il est difficile de croire que l'on pourrait vraiment se "déconnecter", d'autant que les géants du numérique obtiennent chaque jour plus d'informations et de données pour nous faire rester et consommer davantage. Alors une mise à jour est-elle vraiment d'actualité ? Tout porte à croire qu'un véritable changement est en train de s'opérer grâce à la technologie de la blockchain et des solutions décentralisées. Plus simplement, le pouvoir ne serait pas détenu par une seule entité mais par un ensemble de nœuds incassables pour obtenir une information 100% vérifiable.

S'affranchir de l'emprise des Gafa

Le terme web 3.0 trouve ses premières sources en 2006 dans un billet de blog du New York Times, où il est vaguement défini. En 2014,, Gavin Wood, cofondateur de l'Ethereum et créateur de Polkadot, a publié sur son blog un billet "What Web 3.0 Looks Like". La vision de Gavin Wood qualifie le Web 3.0 de "post-Snowden", dans lequel il ne faut plus confier la totalité de ces informations et de ces données à des solutions centralisées afin de se prémunir des entreprises trop gourmandes (les Gafa) ou des différents gouvernements prêts à agir dans l'ombre pour récupérer des informations. "Même avant les révélations d'Edward Snowden, nous avions compris que confier nos informations à des entités arbitraires sur Internet était lourd de dangers. Cependant, après les révélations d'Edward Snowden, nous pouvons clairement constater que les grandes organisations et les gouvernements tentent régulièrement d'étendre et d'outrepasser leur autorité", expliquait Gavin Wood dans son billet de blog.

Un environnement plus sûr, donc plus rentable ?