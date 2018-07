Le Wallifornia MusicTech s'installe aux Ardentes

Et enfin, last but not least, une Gaming Zone prendra également place dans l'événement. Un espace entièrement dévoué aux jeux vidéos, où des compétitions de jeux iconiques comme Just Dance, Guitar Hero et même Mario Kart, rien que ça.

Les différentes activités sont accessibles gratuitement pour tous les participants du festival liégeois, et le tout sera ouvert pendant toute la durée du festival, du 5 au 8 juillet.

Plus d'infos sur le site du Wallifornia MusicTech