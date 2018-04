Le vinyle passe en haute définition grâce à une startup autrichienne

Alors que la vente de musique au format physique ou numérique est en baisse d'année en année, le vinyle continue d'attirer les mélomanes et les collectionneurs. Dans ce marché en pleine expansion, une startup souhaite améliorer la qualité sonore du format.

Un son en haute définition, un volume plus élevé et plus de musique sur chaque face, voilà la promesse de Rebeat Innovation, une startup qui vient de recevoir 4,8 millions de dollars pour mener à bien son projet. Concrètement, l'entreprise composera une carte topographique en 3D pour chaque vinyle. Ensuite, un laser gravera avec une haute précision cette carte sur une matrice qui servira pour presser les vinyles.

Selon Rebeat Innovation, cette méthode permettrait d'obtenir un volume 30% plus élevé ainsi que 40% de musique en plus sur chaque face du vinyle, le tout avec un son plus fidèle. Bien que la technique de fabrication change, ces vinyles seront tout à fait compatibles avec des platines "classiques". Évidemment, une platine bon marché ne sera peut-être pas le meilleur moyen de faire la différence entre un vinyle standard et une version haute définition.

Pour mettre la main sur un de ces vinyles, il faudra prendre son mal en patience. Selon Günter Loibl, PDG de Rebeat Innovation, les vinyles devraient être près d'ici l'été 2019. Les prochaines étapes pour la startup étant la réception du laser et la présentation du produit à la conférence Making Vinyle de Detroit en octobre 2018.