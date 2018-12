Le téléviseur à écran OLED souple de LG sera produit en 2019

L'an dernier au Consumer Electronics Show (CES), avant même l'apparition des smartphones à écran pliable, LG présentait un téléviseur OLED à enrouler comme un poster. Au CES 2019, l'appareil sera de retour, selon plusieurs sources.

D'après Bloomberg, cet écran flexible sera sur le marché dès 2019. Cela confirme ce que le site Engadget avait repéré dans des documents internes il y a un peu plus d'un mois.

Le téléviseur ultrafin que LG présentera au CES disposera des mêmes caractéristiques que son prototype : un écran OLED de 65 pouces, capable de s'enrouler et de se dérouler automatiquement.

Entre deux utilisations, l'écran peut être entreposé ou se déployer sur quelques centimètres pour afficher des informations simples comme l'heure, la météo ou la date

Si la marque ne projette pas de proposer de smartphone pliable en janvier, Bloomberg explique qu'un smartphone 5G est toutefois en préparation. Il devrait se dévoiler au Mobile World Congress de février et non au CES 2019. L'entreprise semble douter de la rentabilité d'un tel appareil, de la demande et du coût d'un gadget à l'écran aussi large, selon Bloomberg.

Selon certaines rumeurs, un prototype de ce téléphone LG existe déjà, mais sa commercialisation n'a pas été confirmée. Le téléviseur, quant à lui, ne dispose pas encore d'une date exacte de sortie, ni d'un prix.



AFP