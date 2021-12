Le Suicide Squad de Rocksteady se dévoile dans une première bande-annonce

Les créateurs de la série des Batman: Arkham sont de retour avec Suicide Squad: Kill The Justice League, un jeu très attendu, qui se dévoile enfin.

Après l’annonce en août 2020, voici venir les premières images du gameplay, présentées durant la cérémonie des Game Awards. Le joueur pourra incarner plusieurs membres de la Suicide Squad, dont Deadshot, King Shark, et Harley Quinn.

À la différence de la série Batman: Arkham, le jeu s’annonce plus vif, plus coloré et surtout très jouissif. C’est ce qui ressort en tout cas de cette bande-annonce de gameplay qui lorgne fortement vers le gros blockbuster hollywoodien.