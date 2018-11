Le successeur de Vine arrive, et il s’appelle Byte

Vine, le réseau social cocréé par Dom Hofmann et tué en 2016 par Twitter après avoir été racheté en 2012, va connaître une nouvelle vie sous le nom de Byte.

Dom Hofmann avait déjà annoncé le retour du réseau social, sous le nom V2 (pour Vine 2), dans une nouvelle version qui avait pour but de remettre les courtes vidéos de 6 secondes au goût du jour. Initialement attendu pour le second trimestre 2018, V2 a rapidement été mis en stand-by en mai dernier, principalement pour des raisons juridiques et financières. Hoffman pensait pouvoir financer le développement de la plate-forme avec ses propres fonds, mais les coûts élevés lui ont donné tort. Pour continuer, V2 avait besoin d'investisseurs. Et ceux-ci n’étaient tout simplement pas prêts à soutenir une nouvelle version d'un réseau social que la plupart des internautes ont oublié. "Je suis vraiment désolé pour cette déception. Si cela peut vous consoler, je pense que cela aurait été encore plus décevant si ce service avait été développé et publié de manière incorrecte, ce qui semblait inévitable", avait alors conclu Don Hoffman.

Mais le réseau social n’a pas dit son dernier mot. Byte, c’est son nouveau petit nom, débarquera au printemps 2019 et aura la lourde tâche de s’imposer face à Instagram, Snapchat, mais surtout TikTok, qui est devenue depuis quelques mois la plate-forme idéale pour trouver et publier des vidéos courtes et musicales. Hofmann, qui s’est pour l’occasion associé avec Rus Yusupov et Colin Kroll à qui l’on doit l’application HQ Trivia, décrit Byte comme une application de “courtes vidéos en boucle”, soit le même principe que Vine, qui limitait les vidéos à 6 secondes. À part ça, on connaît encore peu de choses sur cette nouvelle application, mais son créateur étant très actif sur les réseaux sociaux, on devrait en savoir plus très rapidement.