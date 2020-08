Le succès de la Nintendo Switch ne faiblit pas

La semi-portable de Nintendo continue de séduire les joueurs, avec un second trimestre 2020 record, propulsé par les ventes du jeu Animal Crossing : New Horizons.

La firme de Kyoto annonce avoir enregistré une augmentation de ses bénéfices de 428 pour cent sur un an (près d’1,37 milliard de dollars). La console s’est quant à elle très bien vendue, avec 5,86 millions d’unités écoulées, soit une augmentation de 166 pour cent.

Le succès est tel que la Switch se rapproche rapidement des chiffres de ventes de la Nintendo Entertainment System, la première console de Big N. En effet, la Switch s’est écoulée à 61,44 millions d’exemplaires depuis sa sortie, soit 470 000 exemplaires de moins que la NES.

Du côté des jeux, le gros carton du trimestre est sans conteste Animal Crossing : New Horizons. Ce nouvel épisode de la franchise, qui aura permis aux joueurs de s'évader en période de confinement, s’est vendu à 10 millions d’exemplaires au second trimestre 2020, pour un total de 22,4 millions depuis sa sortie au mois de mars. Le titre se place derrière Mario Kart 8 Deluxe, au classement des jeux les plus vendus sur la Switch. Et en tête des épisodes de la franchise Animal Crossing.

Enfin, Nintendo annonce que le jeu de sport Ring Fit Adventure, très demandé durant le confinement par tous les sportifs en herbe, continue d’être difficile à trouver en magasin, mais que la situation allait s’améliorer.

“La demande pour cette nouvelle proposition de Nintendo de s'exercer en jouant à un jeu d'aventure était tellement plus élevée que nos prévisions que l'offre mondiale n'a pas été en mesure de suivre le rythment depuis sa sortie”, explique Nintendo dans un communiqué. Depuis sa sortie, Ring Fit Adventure a séduit plus de 4 millions de joueurs.