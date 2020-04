Le streaming musical a connu une nette progression en 2019

Apple Music séduit donc au total 19% des utilisateurs, devant Amazon Music (15%) , les services Tencent Music (QQ Music, Kugou et Kuwo, qui représentent 11%) et YouTube Music (6%). Les autres services, comme Tidal ou Deezer, sont rassemblés dans la catégorie “Autres” et représentent 14% du nombre total abonnements.

Comme l’explique Counterpoint Research, “Spotify a maintenu sa première place grâce à des activités promotionnelles comme Spotify Premium gratuit pendant trois mois, des baisses de prix, des campagnes personnalisées et en mettant l’accent sur du contenu exclusif.”

Mais Spotify pourrait un jour perdre sa place de numéro un : “Des géants de la tech comme Amazon, Apple et Google ont commencé à se concentrer sur le streaming de musique et disposent de suffisamment de liquidités pour concurrencer Spotify. Apple Music‌ apporte des améliorations à son application comme l'introduction du mode nuit, des playlists personnalisées, etc. De même, Amazon Music a essayé la musique sans perte de qualité (loseless) et s’est ainsi créé sa propre spécialité, en concurrence avec Tidal.”

Enfin, l’étude nous apprend également que l’industrie devrait connaitre une croissance de 25% en 2020. Et que le nombre d’abonnés tous services confondus devrait atteindre 450 millions d’ici la fin de l’année.