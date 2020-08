Le streamer Ninja fait son retour sur Twitch après la fermeture de Mixer

Le célèbre streamer, qui avait opté brièvement pour YouTube à la fermeture de Mixer, est de retour sur Twitch.

Et le succès était une fois de plus au rendez-vous, avec plus de 100.000 spectateurs en quelques minutes seulement. Tyler Blevins de son vrai nom n’aura donc pas eu de mal à rameuter ses 14.918.051 de followers sur la plateforme d’Amazon.

Pour rappel, Ninja avait quitté Twitch en 2019, suite à un transfert juteux, estimé à 30 millions de dollars. Mais l’aventure Mixer n’aura pas été de longue durée et Blevins était donc libre de choisir la nouvelle plateforme de son choix… tout en gardant l’argent gagné lors de son transfert.

Depuis, le contenu Mixer a été redirigé vers Facebook Gaming, mais Ninja aura donc opté pour Twitch, ce qui semble plutôt logique pour un streamer de cette ampleur. Bien que, selon The Hollywood Reporter, ce retour pourrait être de courte durée, Tyler Blevins souhaitant devenir une star de cinéma.

Selon l’article, Blevins aurait joué dans le dernier Jumanji, mais son rôle a été coupé au montage. On le verra prochainement dans Free Guy, un film avec Ryan Reynolds, qui s’inspire pas mal de l’univers des jeux vidéos.

D’ici là, vous pouvez revoir Ninja sur Twitch, jouant à Fortnite, à cette adresse.