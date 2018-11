Le smartphone pliable de Samsung pourrait couter plus de 1500 euros

Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap News, le smartphone pliable de Samsung pourrait s'appeler le Galaxy F et serait attendu pour mars 2019.

Dévoilé la semaine dernière, le Galaxy F dispose de ce que l’entreprise appelle l’Infinity Flex Display, ce qui permet au smartphone de se plier et se déplier pour proposer deux tailles d’écrans. Une dalle 21:9 de 4,58 pouces une fois repliée, et une dalle 4.2:3 de 7,3 pouces déplié. La résolution de l’écran de 4,58 pouces est de 840 x 1960 pixels, pour une densité de 420 dpi. L’écran le plus grand offre lui une résolution de 1536 x 2152 pixels, avec la même densité. Des rumeurs indiquent que le Galaxy F proposerait 512 Go de stockage et un processeur Snapdragon 8150.

Selon Samsung, "l'Infinity Flex Display concilie les opposés, à savoir un smartphone compact que l'on peut déplier pour agrandir l'écran. Multitâche, visionnage de contenus, navigation Internet, fonctionnement connecté : vous travaillez sans être interrompu tandis que l'écran s'agrandit en se dépliant. Votre expérience mobile s'adapte étroitement au changement de l'écran. Trois applis actives peuvent rester ouvertes en même temps."

Mais cette technologie aura un prix : 1770 dollars selon Yonhap, soit plus de 1500 euros ou 2 millions de won. Pour autant, DJ Koh, PDG de Samsung, a déjà annoncé que l’entreprise prévoit de vendre un million d’appareils pliables en 2019. Reste à savoir si la technologie séduira les consommateurs et si le succès sera au rendez-vous.