Le smartphone pliable de Samsung a un nom - © Slashleaks

Mais toutes ces fuites ne concernent pas que le Galaxy S10. On le sait depuis quelques mois, Samsung profitera également de la présentation de ce soir pour dévoiler son premier smartphone pliable. Et celui qu'on appelait jusqu'ici le Galaxy F ou Galaxy X a désormais un nom bien officiel : le Samsung Galaxy Fold. Logique, puisque to fold en anglais se traduit par... plier. L'information, dévoilée par le toujours très bien informé Evan Blass, arrive quelques heures à peine avant la conférence de Samsung. Espérons que d'ici là, le groupe sud-coréen garde encore quelques secrets. Notamment sur la forme, l'ergonomie, et le prix de ce smartphone d'un genre nouveau.