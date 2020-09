Le smartphone du futur pourra changer de couleur et prendra de bien meilleures photos

Qu’est-ce qui ressemble plus à un smartphone qu’un autre smartphone ? Pour se démarquer, le constructeur chinois Vivo, déjà à l’origine du tout premier smartphone réellement sans bord, sans la moindre encoche ou bouton physique, planche sur deux innovations : un terminal capable de changer de couleur à n’importe quel moment et une caméra bien plus sensible à la lumière que ce qui se fait actuellement.

Vivo a récemment dévoilé sur le réseau social chinois Weibo sa dernière trouvaille, un système permettant de modifier la couleur de la vitre arrière de son smartphone, à l’aide d’une simple pression sur un bouton placé sur la tranche du mobile. En fait, la couleur évolue selon la pression exercée sur le bouton. Il ne s’agit pas de changer véritablement de couleur mais plutôt de lui donner un effet dynamique, plus clair, foncé ou encore argenté. Celui-ci évolue d’ailleurs selon l’angle depuis lequel on le regarde. Le secret résiderait en l’utilisation d’une plaque en verre électrochrome, qui se teinte électroniquement. Pour l’instant il ne s’agit que d’un prototype et Vivo n’a pas confirmé si cette technologie allait être déployée ou non sur l’un de ses prochains modèles. Mais attention à ne pas trop en abuser pour ne pas compromettre l’autonomie de sa batterie.

Vivo a également évoqué travailler sur un tout nouveau type de capteur photo, doté d’une matrice RGBW (rouge, vert, bleu et blanc) qui, alliée à un algorithme performant, offrirait une sensibilité à la lumière augmentée de 160% par rapport à un capteur RGB (rouge, vert, bleu) classique. Vivo ne serait cependant pas le seul fabricant à plancher sur ce type de capteur alternatif, destiné à équiper la plupart des smartphones haut de gamme des années à venir.

Outre l’Apex 2020 et son écran sans bord, Vivo a déjà créé la sensation par le passé en étant le premier constructeur à proposer un capteur d’empreinte digitale placé sous l’écran ou bien encore une caméra faciale rétractable via un petit mécanisme motorisé. Avec ces nouvelles technologies issues de ses laboratoires, le constructeur chinois devrait confirmer sa réputation de précurseur.

Encore mal connu du grand public, Vivo doit officiellement investir le marché français en cette fin d’année 2020, dans la mouvance d’autres constructeurs chinois présents depuis peu comme Xiaomi ou Oppo.