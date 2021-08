Le site RomUniverse sommé de détruire toutes ses copies de jeux Nintendo

Les amateurs d’émulation connaissent bien le site RomUniverse, qui propose des copies d’anciens jeux. Mais n’espérez plus y trouver des titres signés Nintendo.

Une lourde amende

Le site, créé par Matthew Storman, a en effet été condamné par un tribunal américain pour violation de copyrights. Selon le site TorrentFreak, RomUniverse devra donc payer 2,1 millions de dollars et retirer tous les contenus de Nintendo présents sur le site, au risque de s’attirer une fois encore les foudres de Nintendo.

" L'injonction interdit spécifiquement au créateur de RomUniverse de copier, distribuer, vendre ou même jouer à des copies non autorisées de jeux Nintendo. L'utilisation des marques de commerce, des logos ou des noms de Nintendo n'est pas non plus autorisée ", explique TorrentFreak.

" Matthew Storman doit détruire définitivement tous les jeux Nintendo non autorisés ou autres copies non autorisées de la propriété intellectuelle de Nintendo, y compris les films, les livres et la musique au plus tard le 17 août 2021 ", conclut la juge Consuelo Marshall.

Rappelons que le créateur du site avait décidé de se défendre sans l’aide d’un avocat, et que RomUniverse proposait un abonnement qui rapportait entre 30 000 et 36 000 dollars par an à Storman.