Le site officiel japonais de Sony confirme la fin de la production de la PS Vita

Lancée en 2011 au Japon, la console portable de Sony ne sera plus produite d'ici quelques semaines.

C’est Hiroyuki Oda, vice-président sénior de Sony Interactive Entertainment, qui avait annoncé la mauvaise nouvelle lors de l'édition 2018 du Tokyo Game Show. Une mauvaise nouvelle qui n'avait surpris personne. Il faut dire que la console n’a jamais vraiment trouvé son public, et que la fin de la production de jeux physiques hors Japon avait déjà été annoncée en mai dernier. Dans un message envoyé aux développeurs, Sony expliquait que ses branches européennes et américaines "prévoyaient d'arrêter la production de cartouches Vita d'ici la fin de l'année fiscale", autrement dit le 31 mars 2019. Les éditeurs et développeurs pourraient commander des cartouches jusqu'au 15 février 2019, mais après cette date, il faudrait obligatoirement passer par le Playsation Store pour commercialiser de nouveaux jeux.

Hiroyuki Oda avait également confirmé que Sony n’avait pas l’intention de proposer une nouvelle console portable dans un futur proche, ce qui rejoint les propos tenus en 2015 par Shuhei Yoshida, président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Selon lui, “le climat n’est pas favorable” pour une nouvelle portable.

Depuis son lancement, la PS Vita a été dépassée par des smartphones et des tablettes toujours plus puissants, par le succès phénoménal de la 3DS de Nintendo (pourtant fortement limité techniquement en comparaison) et depuis près de deux ans par la Nintendo Switch, qui a réussi le pari d’allier console portable et console de salon.

Sony avait arrêté la production de jeux sur la plateforme depuis 2015. Et en mars prochain, plus aucun jeu PS Vita ne sera proposé dans l’abonnement PlayStation Plus. Depuis 2011, la console ne s’est écoulée qu’à 15 millions d’exemplaires dans le monde.