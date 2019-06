Le site Genius.com accuse Google de vol de paroles de chanson

Genius, qui fut un temps exclusivement consacré au hip-hop et au rap, s'est depuis ouvert à tous les genres musicaux et permet aux utilisateurs d'annoter des paroles de chansons, afin d'en expliquer la signification. Le site dispose d'une base de données conséquente, dans laquelle Google aurait été piocher. C'est en tout cas ce que déclare Genius Media, dans un article du Wall Street Journal .

Dans le cas de Genius, il s'agit des apostrophes, courbes et droites, qui sont utilisées en alternances dans les paroles. La séquence est semblable pour chaque chanson, et en une fois traduite en morse, elle épelle les mots "Red Handed", que l'on pourrait traduire par "Pris la main dans le sac". Un "watermark" malin et quasiment indétectable, qui permet de prouver qu'une partie des paroles proposées sur Google ont bel et bien été copiées de Genius.com.

Du côté de la firme de Mountain View, on affirme que les paroles ont été obtenues grâce à LyricFind Inc, qui vend des licences permettant de respecter les droits des auteurs, et promet de se pencher sur le problème : "Nous enquêtons sur ce problème avec nos partenaires de données et si nous constatons que les partenaires ne respectent pas nos bonnes pratiques, nous mettrons fin à nos accords." Quant à LyricFind, l'entreprise dément également avoir copié le contenu de Genius. Affaire à suivre.