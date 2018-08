Le service vidéo de Facebook disponible dès aujourd'hui dans le monde entier

Lancé il y a pile un an aux États-Unis, Facebook Watch est disponible depuis aujourd’hui hors des frontières américaines. Ce service de vidéo mise sur le contenu audiovisuel en épisodes.

« Avec le lancement mondial de Watch, nous soutenons les éditeurs et les créateurs du monde entier dans deux domaines cruciaux : les aider à faire de l’argent avec leurs vidéos sur Facebook et mieux comprendre comment leur contenu fonctionne », a déclaré Facebook dans un communiqué.

Le réseau social veut ainsi créer un lieu où les utilisateurs du réseau peuvent découvrir du contenu et des créateurs. Pour Facebook, le but est également de rendre l’expérience plus sociale et interactive en partageant le contenu découvert avec ses amis, en favorisant l’intégration de sondages à l’intérieur des vidéos ou encore en entamant la conversation avec des amis, voire les créateurs de contenus.

Pour Fidji Simo, responsable de la vidéo sur Facebook, au site Variety : « C’est un moment très important pour nous. Ce fut une année de réels progrès pour Watch. Chaque mois, plus de 50 millions de personnes aux États-Unis viennent sur Watch, et le temps total passé a été multiplié par 14 depuis début 2018 ».

Facebook en a également profité pour abaisser le seuil pour qu’une chaine soit monétisée : il suffit maintenant de 10 000 abonnés ou générer plus de 30 000 vues d’une minute par mois.