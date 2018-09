Voilà pourquoi Sony va autoriser le téléchargement de “la plupart” des jeux PS4 et PS2 (on ne sait pas encore si les jeux PS3 sont concernés) pour en profiter hors connexion. Évidemment, les sauvegardes seront également téléchargées. Sony précise qu’il faudra malgré tout se connecter de temps en temps, afin de vérifier que l’abonnement PS Now est toujours actif, et que le téléchargement de jeux ne fonctionnera pas sur PC.

Lancé en 2014, le PlayStation Now est en quelque sorte un Netflix du jeu vidéo. Pour 14,99 euros par mois, les gamers peuvent accéder à un catalogue de plus de 500 jeux PS4, PS3 et PS2, jouables en streaming sur PlayStation 4 ou sur PC. Mais qui dit streaming dit connexion internet solide, ce qui n’est pas encore le cas partout dans le monde.

Le service PlayStation Now autorise les téléchargements de jeux - © Tous droits réservés

Sur le blog de Sony France, on apprend que les DLC seront compatibles et qu’un abonnement à PlayStation Plus n’est pas nécessaire pour jouer en ligne : “Cette fonctionnalité sera déployée graduellement à tous les utilisateurs du service au mois de septembre. Si elle n’est pas disponible sur votre application PS Now dès aujourd’hui, n’hésitez pas à venir vérifier à nouveau dans les prochains jours. Vous pourrez jouer aux jeux que vous aurez téléchargés dans leur résolution 4K d’origine avec un son 5.1. De plus, ils seront compatibles avec tous les DLC précédemment acquis, avec toutes vos microtransactions et extensions, ainsi qu’avec toutes les améliorations destinées au système PS4 Pro. Et n’oubliez pas qu’un abonnement à PlayStation Plus n’est pas nécessaire pour les parties multijoueurs sur PS Now. Il en va de même pour les jeux en streaming ou téléchargés.”