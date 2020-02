Le service de streaming xCloud de Microsoft débarque sur iOS

Le service est disponible en bêta, à la fois sur iPhone et sur iPad, alors que Google Stadia et GeForce Now de Nvidia se font toujours attendre sur les appareils pommés.

Jouer à des jeux Xbox sur un iPhone ou un iPad deviendra bientôt une réalité. Du moins si vous parvenez à participer à la phase bêta, qui a été prise d’assaut par les joueurs. En effet, Apple limite le nombre de testeurs sur chaque application à 10000 personnes, là où Android n’impose aucune limite. Résultat, toutes les places sont déjà occupées, et il faudra prendre son mal en patience pour participer au test, même si Microsoft annonce vouloir mettre en place un système de rotation.

Évidemment, pour proposer xCloud sur iOS, Microsoft a du se plier aux règles d’Apple. Ce qui signifie que le service offert ne sera pas le même que sur Android. “Pour se conformer au règlement de l'App Store, l'expérience sur iOS peut sembler différente pour tous ceux qui ont déjà testé xCloud sur Android”, explique Larry Hryb, sur le son site majornelson.com, sans donner plus de détail.

Les heureux élus qui participent à la phase test n’auront d’ailleurs qu’un seul jeu à leur disposition : Halo: The Master Chief Collection. La faute une fois de plus à Apple, qui impose cette contrainte à la firme de Redmond.

À terme, Microsoft espère pouvoir proposer une expérience complète aux utilisateurs d’iOS et iPad OS. “Notre objectif est de fournir une opportunité de tester un aperçu de Project xCloud via TestFlight, d'utiliser vos commentaires pour améliorer la technologie et de travailler avec Apple pour offrir un aperçu complet à un plus grand nombre de clients iOS.”