Le service de streaming Quibi ferme ses portes moins d’un an après sa création

L’entreprise, co-fondée par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, avait levé près de 1,75 milliard de dollars pour se lancer.

Mais cela n’aura pas été suffisant pour rendre le concept de Quibi attrayant, surtout face à des mastodontes du streaming comme Netflix ou Disney +. Pour rappel, Quibi proposait du contenu court (moins de dix minutes), disponible uniquement sur smartphone. On y retrouvait des émissions de télé-réalité, des news, mais surtout des films découpés en plusieurs parties, ces fameuses “Quick Bites” qui donnait leur nom au service (QUIck BItes, Quibi).

Mais au-delà du fait que la qualité des programmes n’était pas au rendez-vous malgré les stars présentes aux génériques de ces différentes créations (Anna Kendrick, Liam Hemsworth, Chance the Rapper, Sophie Turner, Kevin Hart, Chrissy Teigen, Sam Raimi, Kiefer Sutherland et on en passe), Quibi offrait une expérience limitée à un smartphone. Ce qui, en temps de pandémie et de confinement, n’était pas idéal.

Quibi a finalement bénéficié d’applications sur les box afin de regarder le contenu sur un grand écran. Mais ces applications sont arrivées… un jour avant l’annonce de la fermeture du service.

“Nous sentons que nous avons épuisé toutes nos options. En conséquence, nous avons pris à contrecœur la décision difficile de mettre fin à l'entreprise, de rendre de l'argent à nos actionnaires et de dire au revoir à nos collègues”, expliquent Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman. Le duo reconnaît d’ailleurs que “l'idée elle-même n'était pas assez forte pour justifier un service de streaming autonome.”

Selon Sensor Tower, l’application avait perdu 90% de ses abonnés au mois de juillet, soit trois mois seulement après son lancement le 6 avril 2020. La fermeture de Quibi n’est donc une surprise pour personne.