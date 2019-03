Mais avec l'arrivée du service de streaming Disney+, qui reprendra les titres de Disney, mais également de Pixar, Marvel et LucasFilms (Star Wars), cette petite astuce marketing prendra fin. Le studio doit attirer le plus d'abonnés possible lors de son lancement s'il veut rivaliser avec Netflix. Et avec du contenu de qualité comme Blanche Neige et les Sept Nains ou La Reine des Neiges, Disney+ a un argument de poids qu'il serait dommage de ne pas proposer.

Le service de streaming Disney+ accueillera l'entièreté du catalogue de films d'animation du studio - © Disney

Le service de streaming Disney+ accueillera l'entièreté du catalogue de films d'animation du studio - © Disney

L'information a été confirmée par Bob Iger, PDG du groupe, lors d'une réunion avec des investisseurs à St Louis : "Le service, que j'ai mentionné plus tôt, sera lancé plus tard dans l'année, et combinera nos films et nos programmes télévisés, ainsi que de nombreux produits originaux, en longs métrages et en séries télé. Et peu de temps après son lancement, la plateforme proposera l’ensemble de la production Disney. Les films traditionnellement conservés dans notre "coffre-fort" et sortis occasionnellement seront disponibles."

Disney+ devrait également faire la part belle aux créations originales, comme une série Star Wars baptisée The Mandolarian et réalisée par Jon Favreau (Iron Man, Le Livre de la Jungle). Quant aux sorties cinéma, elles seront selon Bob Iger, disponibles sur la plateforme dans le courant de l'année suivant la sortie en salles.