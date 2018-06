Le service de streaming de jeux vidéo PlayStation Now pourrait se doter d’un mode hors ligne

Selon le site Kotaku UK, Sony pourrait permettre aux abonnés du service PlayStation Now de télécharger les jeux afin de ménager leur connexion internet, et ce dès le mois de septembre.

PlayStation Now, c’est 500 jeux PlayStation 3 et PlayStation 4 disponibles dans le cloud, le tout pour 14,99 euros par mois. Chaque jeu est disponible instantanément, sans installation, grâce à de nombreux serveurs qui s’occupent de faire tourner le jeu.

Mais un tel service demande une connexion solide et dans de nombreuses villes, c’est encore loin d’être le cas (sans parler des limites de téléchargements). C’est pourquoi Sony pourrait laisser les utilisateurs télécharger le jeu afin d’en profiter sans connexion, et sans lag, c’est-à-dire sans aucun délai entre la pression des boutons et l’action à l’écran.

Si la connexion est trop faible, la PlayStation proposera de télécharger le jeu, qui restera actif sur le disque dur de la console tant que l’abonnement est en cours. Cette pratique est déjà utilisée par Sony pour les offres gratuites du PlayStation Plus. Ainsi que par Xbox, avec le Xbox Game Pass, la version cloud gaming de Microsoft.

Dans un premier temps, seuls les jeux PlayStation 4 seraient concernés. Sony pourrait en dévoiler plus lors de la Gamescom, qui se tiendra en août à Cologne.