L’éditeur a publié une liste complète des DLC payants et gratuits, qui seront proposés en parallèle du nouveau jeu qui plongera le joueur dans la Grèce Antique. Et il y a de quoi faire. Jugez plutôt :

Le Season Pass d’Assassin’s Creed Odyssey proposera une version remasterisée d’Assassin’s Creed III - © Tous droits réservés

Contenu Post-Lancement Gratuit

Quêtes secondaires à histoires :

Les Contes Perdus de la Grèce - Rencontrez de nouveaux personnages, retrouvez de vieux amis, et combattez des ennemis monstrueux dans des quêtes autonomes. Les Récits Perdus de la Grèce sortiront régulièrement entre les épisodes des DLC, offrant aux joueurs un flot continu de nouvelles histoires à découvrir.

Évènements in-game récurrents :

Navires et Mercenaires Épiques - Chaque semaine, un nouveau navire ou mercenaire épique apparaîtra, vous proposant de nouveaux combats difficiles et variés à mener au cours de votre chasse contre ces ennemis puissants.

Contrats Quotidiens et Hebdomadaires - Menez à bien ces quêtes à travers la Grèce, et vous serez récompensés avec une monnaie spéciale à dépenser à l'Oikos des marchands olympiens, pour acquérir des équipements rares et exotiques.

Et encore plus de contenu à l'horizon, incluant de nouvelles créatures monstrueuses et mythiques, et un nouveau mode New Game Plus, offrant aux joueurs de nouveaux défis et la possibilité de voir à quel point leurs choix impactent leur histoire.

Le Season Pass est inclus dans les éditions Gold, Ultimate, Spartan et Pantheon. À noter que la version Gold permettra de jouer à Assassin’s Creed Odyssey dès le 2 octobre, soit trois jours avant le lancement officiel. Le jeu sortira sur PS4, Xbox One et PC.