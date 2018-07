Le Samsung Galaxy S10 pourrait se décliner en 3 tailles et embarquer un lecteur d’empreintes sous l’écran

La machine à rumeurs, alimentée par l’analyste Ming-Chi Kuo, ne prend pas de vacances. Alors que le Galaxy Note 9 n’a toujours pas été annoncé, voilà qu’on s’intéresse déjà au prochain smartphone du groupe sud-coréen.

Et vous le savez, Ming-Chi Kuo se trompe rarement. Alors quand il annonce un Galaxy S10 en trois tailles et avec un lecteur d’empreintes sous l’écran, on l’écoute attentivement. Selon lui, le S10 pourrait être proposé en version 5,8 pouces, 6,1 pouces et 6,4 pouces. Soit les mêmes tailles qu’annoncerait Apple en septembre pour ses prochains iPhone (une rumeur qui nous vient également Ming-Chi Kuo…)

Parmi ces trois modèles, les deux plus grands seront dotés du fameux lecteur d’empreintes placé sous l’écran. Le plus petit modèle se contentera quant à lui d’un capteur placé sur la tranche du téléphone. Samsung devrait continuer de positionner le petit modèle comme un smartphone d’entrée de gamme, en réservant certaines fonctionnalités (comme un deuxième capteur photo à l’arrière) aux modèles plus grands et donc plus chers.

Le capteur d’empreinte sera, toujours selon Ming-Chi Kuo, l’angle d’attaque de Samsung contre Apple, qui continuera de mettre en avant son système de reconnaissance faciale, FaceID. Enfin, une autre rumeur, relayée par le site coréen The Bell, prédit que le S10 pourrait embarquer pas moins de 5 caméras. Deux à l’avant, pour des portraits plus réussis, et trois à l’arrière, dont un grand-angle.

Samsung devrait annoncer le Galaxy Note 9 le 9 août prochain. Quant à l’annonce du Galaxy S10, il faudra attendre février 2019.