Le Samsung Galaxy S10 gagne des fonctionnalités inspirées du Galaxy Note 10

Samsung a récemment publié une mise à jour qui fait le plein de nouveautés, à destination des utilisateurs du Galaxy S10.

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs des Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+. En effet, l'entreprise a publié une mise à jour qui améliore notamment l'appareil photo et intègre de nouvelles fonctionnalités, comme les AR Doodle ou l'intégration "Link to Windows".

Concernant l'appareil photo, la mise à jour permet d’étendre le Mode nuit à l’appareil photo avant, offrant ainsi aux utilisateurs plus de liberté pour prendre des photos éclatantes une fois la nuit tombée. Elle introduit également une stabilisation vidéo Super Steady améliorée, ainsi que la gestion des fonctions dynamiques du Galaxy Note10 comme AR Doodle et l’enregistrement vidéo Live focus. L’AR Doodle permet aux utilisateurs d’améliorer leurs vidéos avec des dessins ou des messages amusants en réalité augmentée alors que Live focus leur permet d’appliquer des effets bokeh (en ce compris le blur, le big circle, le color point and le glitch) aux vidéos enregistrées avec la caméra avant ou arrière.