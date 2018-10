Le Samsung Galaxy A9 aura quatre capteurs photo à l’arrière

Huawei et LG ne seront pas resté longtemps en haut du classement des smartphones offrant le plus de capteurs à l’arrière de l’appareil. Car avec son prochain Galaxy A9, Samsung proposera pas moins de quatre capteurs différents.

L’info nous vient d’Evan Glass, journaliste habitué aux fuites en tout genre. Sur le cliché publié sur son compte Twitter, on aperçoit une image promo du prochain smartphone de Samsung, et de ses quatre capteurs. On y retrouve :