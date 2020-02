Le salon Mobile World Congress est officiellement annulé

Après l’annulation de nombreux fabricants et exposants, c’est au tour du salon tout entier de fermer ses portes. En cause, l’épidémie du Coronavirus.

John Hoffman, PDG de l’association GSMA, organisatrice du salon, a publié un communiqué, expliquant les raisons de ce choix.

“Depuis la première édition du Mobile World Congress à Barcelone en 2006, la GSMA a réuni l’industrie, les gouvernements, les ministres, les décideurs politiques, les opérateurs et les leaders de l’industrie dans l’ensemble de l’écosystème.

Compte tenu des préoccupations sanitaires et de sécurité à Barcelone et dans le pays hôte aujourd'hui, la GSMA a annulé le Mobile World Congress 2020 de Barcelone, car les préoccupations mondiales concernant l'épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d'autres circonstances rendent impossible la tenue de l'événement.

Les officiels de la ville hôte respectent et comprennent cette décision.

La GSMA et les officiels de la ville hôte continueront à travailler à l’unisson et à se soutenir mutuellement pour la MWC Barcelone 2021 et les éditions futures.

En ce moment, nos pensées vont aux personnes touchées en Chine et dans le monde entier. “

Le virus, qui a touché plus de 42 000 personnes et tués un millier d’entre eux, représentait un risque non négligeable sur le salon, où des centaines d’appareils passent de mains en mains sur les différents stands.

Avant l’annulation officielle du salon, des marques comme Sony, LG, Amazon, Intel, Nvidia, LG ou Vivo avaient déjà annulé leur venue.