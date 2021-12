Le salon CES pourrait ne pas avoir lieu

Le variant Omicron est de plus en plus présent et pour le salon CES, cela signifie des annulations à la chaîne alors que l’édition 2022 doit ouvrir ses portes début janvier.

Les plus grands n’y seront pas

Depuis plusieurs jours, les géants de la tech annoncent qu’ils ne seront pas présents à Las Vegas, afin de protéger leurs équipes face au Covid-19. Parmi les entreprises qui ont déjà annulé, on retrouve Twitter, Pinterest, Meta (ex-Facebook), l’opérateur T-Mobile, Amazon et Ring.